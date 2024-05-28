Стала известна зарплата Флика в «Барселоне»

Немецкий тренер Ханс-Дитер Флик, который в ближайшее время подпишет контракт с «Барселоной», согласился на относительно низкую зарплату, сообщает AS. Напомним, в СМИ сообщалось, что контракт каталонцев со специалистом будет рассчитан до 2026 года.

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По информации источника, заработная плата Флика в «Барселоне» составит около € 3 млн в чистом виде. Также сообщается, что в контракте с немцем прописаны очень высокие вознаграждения в случае завоевания титулов. Немецкий тренер может добавить к своей зарплате дополнительно € 1 млн, если ему удастся выиграть Лигу чемпионов, и € 750 тыс., если выиграет Ла Лигу.Okko.

Напомним, Флик занимал должность главного тренера «Баварии» с 2019 по 2021 год. За этот период под его руководством немецкий гранд выиграл Лигу чемпионов, Суперкубок Европы, Кубок Германии и дважды — чемпионат Германии. Последним местом работы Флика была немецкая национальная команда, которую он тренировал с 2021 по 2023 год.

Недавно «Барселона» объявила об увольнении Хави.