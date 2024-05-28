Сафонов прибыл в Париж, где пройдет медосмотр для ПСЖ в ближайшее время

Голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов прибыл в Париж, где в ближайшее время пройдёт медосмотр для перехода в «ПСЖ». Об этом сообщает журналист Фабрис Хоукинс в соцсети Х (ранее Twitter).

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Напомним, ранее появилась информация, что «ПСЖ» заплатит € 20 млн «Краснодару» за переход Матвея Сафонова.

25-летний Матвей Сафонов является воспитанником «быков». В нынешнем сезоне голкипер провёл в составе «Краснодара» 30 матчей, в которых пропустил 27 мячей и 11 встреч сыграл «на ноль». Ориентировочная стоимость российского вратаря, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 18 млн.