Мареска возглавит «Челси». Контракт – до 2029-го с опцией продления до 2030-го, «Лестер» получит 8-10 млн фунтов
Энцо Мареска станет новым главным тренером «Челси».
Журналист Фабрицио Романо сообщает, что назначение 44-летнего итальянца на пост главного тренера «Челси» согласовано.
Контракт Марески с лондонским клубом будет рассчитан до июня 2029-го. В соглашении будет опция продления сотрудничества до июня 2030-го.
«Челси» выплатит «Лестеру» компенсацию за тренера. По данным ВВС, она составит 8-10 млн фунтов (9-11 млн евро).
Мареска возглавил «Лестер» в начале сезона-2023/24. Под руководством итальянского специалиста клуб вышел в АПЛ через год после вылета. Ранее он работал в штабе Пепа Гвардиолы в «Манчестер Сити».
Мареска возглавит «Челси». Контракт – до 2029-го с опцией продления до 2030-го, «Лестер» получит 8-10 млн фунтов
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