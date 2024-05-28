Газзаев оценил увольнение Юрана из «Пари НН»

Известный отечественный тренер Валерий Газзаев поделился мнением о ситуации в нижней части турнирной таблицы Российской Премьер-Лиги (РПЛ) по окончании сезона-2023/2024. Напомним, после этого розыгрыша чемпионата «Пари НН» и «Урал» поборются с командами Мелбет Первой лиги «Арсеналом» и «Акроном» за право на выступление в РПЛ, а «Балтика» и «Сочи» покинули лигу напрямую.

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