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Клаудиньо ответил на вопрос о своём будущем в «Зените»

Бразильский полузащитник «Зенита» Клаудиньо высказался о своём будущем в санкт-петербургском клубе.

Клаудиньо ответил на вопрос о своем будущем в «Зените»
© Чемпионат.com
«У меня действующий контракт с клубом. Посмотрим. Будет время, всё что нужно обсудим со всеми», — сказал Клаудиньо в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, Клаудиньо перешёл в «Зенит» из бразильского «РБ Брагантино» в августе 2021 года, сумма трансферной компенсации составила € 12 млн. В текущем сезоне Клаудиньо провёл 42 матча в составе «Зенита», забил пять голов, отдал девять результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в € 18 млн.

После 30 туров чемпионата России «Зенит» набрал 57 очков и занял первое место в таблице РПЛ. Команда Сергея Семака стала чемпионом в шестой раз подряд.

Футбол
Мария Куцубеева
Сергей Семак
Зенит