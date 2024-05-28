Стала известна точная сумма трансфера Сафонова в «ПСЖ»

«ПСЖ» и «Краснодар» окончательно согласовали сумму трансфера Матвея Сафонова. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Окончательная сумма трансфера — € 18 млн евро + € 1 млн евро бонусами за 20 сыгранных матчей + € 1 млн евро за 30 сыгранных матчей.

Напомним, ранее появилась информация, что «Пари Сен-Жермен» заинтересован в услугах Матвея Сафонова. Вратарь уже проводил переговоры с руководством парижан в Москве, а сейчас он прилетел во Францию для прохождения медобследования.

25-летний Матвей Сафонов является воспитанником «быков». В нынешнем сезоне голкипер провёл в составе «Краснодара» 30 матчей, в которых пропустил 27 мячей и 11 встреч сыграл «на ноль». Ориентировочная стоимость российского вратаря, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 18 млн.