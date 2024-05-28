Хлусевич не сыграет со сборной Беларуси

Защитник московского «Спартака» Даниил Хлусевич по медицинским причинам пропустит ближайший сбор национальной команды России.

«Хлусевич не принял участие в матче заключительного тура РПЛ. Игрок прошёл МРТ-обследование, которое показало, что 23-летний футболист не сможет полностью восстановиться к началу подготовительного сбора в Новогорске и к самому товарищескому матчу с белорусами», — говорится в заявлении на сайт РФС.

Напомним, сборная России сыграет с Беларусью 7 июня. Товарищеский матч пройдёт в Минске на национальном олимпийском стадионе «Динамо». Ранее сборные России и Беларуси встречались четырежды. Последний матч прошёл 7 июня 2015 года и закончился победой национальной команды России со счётом 4:2.