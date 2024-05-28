Кавазашвили обратился к Акинфееву после травмы Торопа

Бывший вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили высказался корреспонденту «Спорт День за Днем» Владиславу ЮДИНУ об эпизоде с травмой голкипера ЦСКА Владислава Торопа.

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15 мая в первом тайме финала Кубка России Пути РПЛ, в котором «Зенит» принимал ЦСКА, Тороп вступил в борьбу за мяч с защитником сине-бело-голубых Нуралы Алипом. После столкновения 20-летний вратарь был госпитализирован с травмой головы. Реабилитация армейца займет до 3,5 месяцев.

– Что вы можете сказать об эпизоде с выходом вратаря ЦСКА Торопа в матче с «Зенитом»?

– Просто играющий вратарь стоит на месте, правильно выбирает позицию, выходит на верховые мячи в обязательном порядке. В европейских чемпионатах хорошим вратарям с двух метров забивают головой, то есть они не играют на выходах. Это надо уметь.

Недавно в нашем чемпионате вратарь ЦСКА Тороп совершил выход, двумя руками в растопырку пойдя на голову соперника, который был не при чем. Вратарь должен выходить боком, подстраховывая себя второй рукой. Тогда голкипер никогда лицо не разобьет. Тороп сам себе сделал страшную травму. Я хочу обратиться к Игорю Акинфееву: «Игоречек, милый мой, ты же профессионал высочайшего класса. Как же твой вратарь играет подобным образом? Я очень удивлен», – отметил Анзор Кавазашвили.