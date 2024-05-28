В "Баварии" заявили, что назначат Компани на пост главного тренера

Германский футбольный клуб "Бавария" принял решение о назначении бельгийца Венсана Компани на пост главного тренера команды. Об этом телеканалу Sky Sports сообщил глава исполнительного комитета "Баварии" Карл-Хайнц Румменигге.

"Наш директор решил назначить Венсана Компани на пост главного тренера. Мы согласуем последние детали и объявим об этом официально. Нам помогал главный тренер английского "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола (Гвардиола ранее возглавлял "Баварию" - прим. ТАСС). Пеп хорошо знает Венсана, его мнение было очень ценно", - сказал Румменигге.

С марта 2023 года "Баварию" возглавлял немец Томас Тухель, вместе с командой он стал чемпионом Германии в сезоне-2022/23. В феврале Тухель объявил, что покинет пост главного тренера мюнхенской команды. По итогам сезона-2023/24 "Бавария" заняла третье место в чемпионате Германии, в кубке страны команда проиграла в 1/16 финала, уступив клубу "Саарбрюккен" из третьего по силе дивизиона. В Лиге чемпионов "Бавария" дошла до 1/2 финала, где проиграла испанскому "Реалу".

Компани 38 лет, в сезоне-2023/24 он возглавлял английский "Бёрнли", который занял 19-е место в чемпионате Англии и покинул элитный дивизион. С 2020 по 2022 год Компани руководил бельгийским "Андерлехтом", с которым один раз вышел в финал Кубка Бельгии.

В период игровой карьеры Компани выступал за "Андерлехт", германский "Гамбург" и "Манчестер Сити", в том числе под руководством Гвардиолы. Вместе с "Манчестер Сити" бельгиец стал четырехкратным чемпионом Англии, двукратным обладателем кубка страны, четырехкратным победителем Кубка английской лиги. В составе сборной Бельгии Компани принимал участие в чемпионате мира 2018 года в России, где команда заняла третье место.