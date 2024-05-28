СМИ: руководству «Барселоны» не нравилось желание Хави продать Левандовского

Главный тренер «Барселоны» Хави, который покинет сине-гранатовых по окончании нынешнего сезона, не видел 35-летнего нападающего Роберта Левандовского частью своей команды на следующий сезон. Об этом сообщает Sport.es.

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По информации источника, Хави считал, что Левандовски прошёл свой пик, и хотел, чтобы в центре нападения играл футболист, обладающий большей энергией и дающий более высокий уровень интенсивности, оказывая давление на соперников. Кроме того, испанскому специалисту не нравилось отношение 35-летнего нападающего к молодым футболистам команды. По мнению Хави, Левандовски вёл себя с ними слишком отстранённо и серьёзно.

Подчёркивается, что руководство «Барселоны» выступило против возможной продажи польского футболиста. Боссы каталонского клуба считают, что новый тренер сине-гранатовых Ханс-Дитер Флик сможет привести Левандовского в былую форму, поскольку они работали вместе в «Баварии».