В топ-7 самых дорогих футболистов АПЛ вошли только игроки «Сити» и «Арсенала»

Авторитетный интернет-ресурс Transfermarkt обновил трансферные стоимости футболистов, выступающих в английской Премьер-лиге, по итогам которого среди десяти самых дорогих игроков АПЛ оказалось восемь футболистов из «Манчестер Сити» или «Арсенала».

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Десять самых дорогих футболистов АПЛ по версии Transfermarkt:

Эрлинг Холанд («Манчестер Сити», € 180 млн);

Фил Фоден («Манчестер Сити», € 150 млн);

Букайо Сака («Арсенал», € 140 млн);

Родри («Манчестер Сити», € 120 млн);

Деклан Райс («Арсенал», € 120 млн);

Мартин Эдегор («Арсенал», € 110 млн);

Хулиан Альварес («Манчестер Сити», € 90 млн);

Бруно Гимарайнс («Ньюкасл», € 85 млн);

Вильям Салиба («Арсенал», € 80 млн);

Коул Палмер («Челси», € 80 млн).

По итогам сезона-2023/2024 «Манчестер Сити» занял первое место в АПЛ, «Арсенал» — второе.