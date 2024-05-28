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Transfermarkt: в топ-7 самых дорогих футболистов АПЛ только игроки «Сити» и «Арсенала»

Авторитетный интернет-ресурс Transfermarkt обновил трансферные стоимости футболистов, выступающих в английской Премьер-лиге, по итогам которого среди десяти самых дорогих игроков АПЛ оказалось восемь футболистов из «Манчестер Сити» или «Арсенала».

В топ-7 самых дорогих футболистов АПЛ вошли только игроки «Сити» и «Арсенала»
© Чемпионат.com

Десять самых дорогих футболистов АПЛ по версии Transfermarkt:

  • Эрлинг Холанд («Манчестер Сити», € 180 млн);
  • Фил Фоден («Манчестер Сити», € 150 млн);
  • Букайо Сака («Арсенал», € 140 млн);
  • Родри («Манчестер Сити», € 120 млн);
  • Деклан Райс («Арсенал», € 120 млн);
  • Мартин Эдегор («Арсенал», € 110 млн);
  • Хулиан Альварес («Манчестер Сити», € 90 млн);
  • Бруно Гимарайнс («Ньюкасл», € 85 млн);
  • Вильям Салиба («Арсенал», € 80 млн);
  • Коул Палмер («Челси», € 80 млн).

По итогам сезона-2023/2024 «Манчестер Сити» занял первое место в АПЛ, «Арсенал» — второе.

Футбол
Коул Палмер
Фил Фоден
Мартин Эдегор