В топ-7 самых дорогих футболистов АПЛ вошли только игроки «Сити» и «Арсенала»

Transfermarkt: в топ-7 самых дорогих футболистов АПЛ только игроки «Сити» и «Арсенала»
Авторитетный интернет-ресурс Transfermarkt обновил трансферные стоимости футболистов, выступающих в английской Премьер-лиге, по итогам которого среди десяти самых дорогих игроков АПЛ оказалось восемь футболистов из «Манчестер Сити» или «Арсенала».
Десять самых дорогих футболистов АПЛ по версии Transfermarkt:
- Эрлинг Холанд («Манчестер Сити», € 180 млн);
- Фил Фоден («Манчестер Сити», € 150 млн);
- Букайо Сака («Арсенал», € 140 млн);
- Родри («Манчестер Сити», € 120 млн);
- Деклан Райс («Арсенал», € 120 млн);
- Мартин Эдегор («Арсенал», € 110 млн);
- Хулиан Альварес («Манчестер Сити», € 90 млн);
- Бруно Гимарайнс («Ньюкасл», € 85 млн);
- Вильям Салиба («Арсенал», € 80 млн);
- Коул Палмер («Челси», € 80 млн).
По итогам сезона-2023/2024 «Манчестер Сити» занял первое место в АПЛ, «Арсенал» — второе.