"Рубин" объявил о подписании двухгодичного контракта с Рахимовым

Казанский футбольный клуб "Рубин" подписал новый контракт с главным тренером команды Рашидом Рахимовым. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Соглашение рассчитано до 2026 года.

Рахимову 59 лет, он возглавляет "Рубин" с апреля 2023 года. Под его руководством команда вернулась в Мир - Российскую премьер-лигу в сезоне-2022/23. В завершившемся сезоне "Рубин" занял 8-е место, набрав 42 очка.

Ранее Рахимов возглавлял пермский "Амкар", московский "Локомотив", грозненский "Ахмат", "Уфу", австрийскую "Адмиру".

В период игровой карьеры Рахимов выступал за "Памир" из Душанбе, московские "Спартак" и "Локомотив", испанский "Вальядолид", австрийские "Аустрию", "Адмиру" и "Рид". В составе "Спартака" он стал обладателем Кубка СССР и двукратным чемпионом России.