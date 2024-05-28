Мбаппе получил награду Globe Soccer Awards лучшему игроку сезона в Европе

Нападающий «Пари Сен‑Жермен» и сборной Франции по футболу Киллиан Мбаппе стал лауреатом премии Globe Soccer Awards Europe Edition как лучший футболист сезона в Европе.

Лучшим тренером в Европе признали испанца Хаби Алонсо, под руководством которого «Байер» добился первого в истории клуба чемпионства в бундеслиге, пройдя весь турнир без поражений.

Приз лучшему бомбардиру получил английский нападающий «Баварии» Харри Кейн, который забил 44 мяча в 45 матчах в дебютном сезоне за немецкий клуб.

Лучший клуб в мужском футболе — «Манчестер Сити», ставшая победителем Лиги Европы «Аталанта», за которую выступает российский полузащитник Алексей Миранчук, признана командой‑открытием.