«Усадить на скамейку Доннарумму». Игорь Семшов — о мотивации вратаря Сафонова

Бывший футболист сборной России Игорь Семшов в эфире «Матч ТВ» высказался о том, что может мотивировать вратаря Матвея Сафонова в случае перехода во французский «ПСЖ». Во вторник журналист RMC Sport Фабрис Хокинс сообщил, что Сафонов прибыл в Париж для прохождения медобследования, а контракт голкипера с «ПСЖ» будет рассчитан на 5 лет. 25‑летний россиянин рассматривается французами как сменщик Джанлуиджи Доннаруммы. Комментатор «Матч ТВ» Михаил Моссаковский рассказал, что Сафонов ранее встречался с руководством «ПСЖ» в Москве. — Стимул Сафонова — усадить на скамейку Доннарумму. Представляете, из чемпионата России приезжает вратарь, а Доннарумма приедет с чемпионата Европы. И вот надо будет его отправить на скамейку. «ПСЖ» усиливается звездами, футболистами, которые на виду. Классно, что на нас обращают внимание. Матвей едет в очень сильный клуб, — сказал Семшов в эфире «Все на Матч!» на «Матч ТВ».