Мор дал совет Сафонову перед переходом в ПСЖ

Бывший футболист «Спартака» Эдуард Мор сказал в эфире «Матч ТВ», что вратарю «Краснодара» Матвею Сафонову при переходе в «ПСЖ» нужно будет выучить французский язык.

Во вторник журналист RMC Sport Фабрис Хокинс сообщил, что Сафонов прибыл в Париж для прохождения медобследования, а контракт голкипера с «ПСЖ» будет рассчитан на 5 лет. 25‑летний россиянин рассматривается французами как сменщик Джанлуиджи Доннаруммы. Комментатор «Матч ТВ» Михаил Моссаковский рассказал, что Сафонов ранее встречался с руководством «ПСЖ» в Москве.