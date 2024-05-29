Мор дал совет Сафонову перед переходом в ПСЖ

Бывший футболист «Спартака» Эдуард Мор сказал в эфире «Матч ТВ», что вратарю «Краснодара» Матвею Сафонову при переходе в «ПСЖ» нужно будет выучить французский язык.
Во вторник журналист RMC Sport Фабрис Хокинс сообщил, что Сафонов прибыл в Париж для прохождения медобследования, а контракт голкипера с «ПСЖ» будет рассчитан на 5 лет. 25‑летний россиянин рассматривается французами как сменщик Джанлуиджи Доннаруммы. Комментатор «Матч ТВ» Михаил Моссаковский рассказал, что Сафонов ранее встречался с руководством «ПСЖ» в Москве.
— Не знаю, насколько хорошо Сафонов знает английский язык, но французский ему учить надо точно. Без этого в раздевалке находиться очень тяжело. И еще очень важно проявить себя в важных матчах. Надо расположить к себе болельщиков, партнеров. Надо очень хорошо сыграть первые матчи. Тогда адаптация очень быстро пройдет. У Сафонова должно быть всё хорошо. Я очень рад за Матвея. Значит, следят за нашим чемпионатом. Что касается адаптации, то у нас в «ПСЖ» играл Сергей Семак. Он по бытовым условиям что‑то может подсказать Матвею, — сказал Мор в эфире программы «Все на Матч!» на «Матч ТВ».