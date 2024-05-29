Лука Модрич поблагодарил болельщиков за поддержку в сезоне-2023/2024

Полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич обратился к болельщикам перед финалом Лиги чемпионов с дортмундской «Боруссией».

© Чемпионат.com

Встреча между командами состоится 1 июня на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.

«Большое спасибо за вашу поддержку в течение всего года в ключевые моменты Ла Лиги и Лиги чемпионов. У нас остался последний рывок в Лондоне. Всех, кто не сможет там быть, мы будем держать в уме и сделаем всё возможное на поле, чтобы вы были счастливы», — приводит слова Модрича AS.

По пути к финалу «Реал» прошёл «Лейпциг» (2:1), «Манчестер Сити» (4:4, 4:3 пен.) и «Баварию» (4:3).

Действующим победителем Лиги чемпионов является «Манчестер Сити», обыгравший в финале «Интер» со счётом 1:0.