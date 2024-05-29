Семшов назвал главный стимул Сафонова в ПСЖ

Бывший футболист сборной России Игорь Семшов высказался об одном из главных стимулов Матвея Сафонова в случае перехода в «Пари Сен-Жермен». Ранее СМИ сообщали, что вратарь «Краснодара» уже приехал во Францию для прохождения медосмотра перед трансфером.

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«Стимул Сафонова — усадить на скамейку Доннарумму. Представляете, из чемпионата России приезжает вратарь, а Доннарумма приедет с чемпионата Европы. И вот надо будет его отправить на скамейку. «ПСЖ» усиливается звёздами, футболистами, которые на виду. Классно, что на нас обращают внимание. Матвей едет в очень сильный клуб», — сказал Семшов в эфире телеканала «Матч ТВ».

25-летний Матвей Сафонов является воспитанником «быков». В нынешнем сезоне голкипер провёл в составе «Краснодара» 30 матчей, в которых пропустил 27 мячей и 11 встреч сыграл «на ноль». Ориентировочная стоимость российского вратаря, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 18 млн.