«Зенит» — чемпион, но ему не избежать перестройки

Иначе в следующем году титул можно и упустить.

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Очевидный тезис, который важно повторять: это было самое сложное чемпионство за весь период работы Семака. При этом оно, по сути, первое, которого удалось добиться без особого влияния русскоязычных игроков. Не будем вспоминать сезон-2018/2019, когда семь россиян вошло в топ-10 по количеству минут в РПЛ. Вспомним прошлый: тогда классно проявил себя Кузяев, хорош был Мостовой, а 10 мячей Сергеева при двух у Кассьерры не вычеркнуть из истории. Да, россиян критиковали. Однако сейчас мы увидели, что только усилиями легионеров тащить команду вперёд тяжело. И что делает «Зенит» на следующий день после отмеченного чемпионства, диких эмоций Семака и игроков? Верно. Заходит на трансферный рынок как раз за местными футболистами.

Это первый шаг. Думаю, в клубе понимают: нынешним составом второй раз РПЛ не выиграть. Да, есть классные игроки обороны: Нино по цифрам один из лучших в команде весной, а вместе с ним — очень крутой Эракович. Центр поля вообще на зависть многим: Барриос, Клаудиньо и Вендел. А впереди лучший бомбардир лиги Кассьерра. Что в принципе может быть лучше? Как оказалось, может. Лидеры могут быть нестабильны, а иногда и недостаточно мотивированы. Никто не отменял травмы и базовое отсутствие удачи. «Зенит» дополз до этого чемпионства с огромным трудом. А конкуренты его сами проиграли. Но на следующий сезон (год 100-летия клуба) титул наверняка постараются взять увереннее. И для этого просто необходимы изменения.

В первую очередь — кадровые. Можно уже принимать практически как факт, что в Петербург переезжают Латышонок и Волков. Главный их плюс — российский паспорт. Для игроков же это, по сути, шанс всей карьеры не только завоевать титулы, но и заработать. Так что их глупо осуждать за выбор. Другой вопрос, что «Зенит» может повторить ошибки, которые уже совершал — ведь, объективно, это не те футболисты, которые моментально усилят команду. У Латышонка это первый сезон в РПЛ. А Волков — резервист «Краснодара». Вряд ли мечта топ-клуба. Но здесь включается позиция «Зенита»: там по своим причинам не готовы переплачивать внутри рынка. Окей, право руководства. Однако важно понимать, что и со средними игроками с потенциалом клуб не всегда угадывает. Второй сезон Сергеева, Зелимхан Бакаев в ОАЭ, Алексей Сутормин в «Сочи» — это ли не случаи, по которым можно сделать простой вывод: иногда лучше заплатить больше, но при этом получить качество на уровне сильных легионеров?

Их будущее тоже важно понять. Вендел говорит, что хочет остаться. Не только «Чемпионату», но и после «золотого» матча. Другой момент, что он может просто не вернуться из Бразилии, и вряд ли этому кто-то удивится. Есть Клаудиньо, который тоже вроде бы никуда не собирается. Но при этом очевидно, что летом о нём будет куча слухов. Как и о Кассьерре. Он, кстати, предпочитает воздерживаться от комментариев на тему своего будущего. Но это совсем не значит, что он не уйдёт.

Как мы видим по тенденциям последних лет, российский костяк стабильно обновляется. Из тех, кто давно в клубе, остались разве что Ерохин, Кержаков и, в общем-то, Мостовой. При этом не исключено, что первые двое покинут команду. Логично проводить подобные трансформации и с легионерами. Для Вендела и Клаудиньо завершился четвертый и третий год в России соответственно. Всё, что мог, «Зенит» от них получил. И смогут ли они быть эффективными дальше — большой вопрос. Отдельно выносим Дугласа, который уж слишком большой профессионал, и Барриоса, который уже шестикратный. Им демонстрировать свой класс не помешает ничего. А для РПЛ он будет актуален ещё не один сезон.

Понятно, что «Зенит» будет лопатить не только российский рынок, но и зарубежный. При этом наверняка сохраняется задача пригласить большую звезду. С момента отъезда Малкома в Саудовскую Аравию потенциальными звёздами заменить его не получилось. Да, у Артура два «золотых» гола: сначала «Краснодару», потом — «Ростову». Но очевидно, что его адаптация в РПЛ не проходит гладко. Как и у Педро, который сделал магию со «Спартаком», однако в большинстве других матчей растворился.

Почти наверняка в следующем сезоне конкуренция в РПЛ будет не менее интенсивной, чем сейчас. Всё просто: «Динамо» не поскупится, чтобы усилить несколько позиций, сохранит лидеров и даст полную свободу Личке. «Спартак» зовёт Станковича явно не под нынешний состав, значит — сильные новички гарантированы. «Локомотив» с российским костяком и без Дзюбы тоже может повлиять на гонку. ЦСКА и «Краснодар» пока на это претендует в меньшей степени. Но исключать ничего нельзя.

Все понимают, как важно «Зениту» взять седьмой титул подряд. Особенно в год 100-летия. Благодаря этому клуб перепишет все рекорды. Но здесь вряд ли удастся отделаться косметическими изменениями. В этом сезоне так попробовали сделать. Пришло к позитивному итогу, однако путь был слишком сложным.