Вратарь «Зенита» Кержаков прокомментировал ситуацию со своим контрактом

Вратарь «Зенита» Михаил Кержаков рассказал «Матч ТВ» о перспективах будущей карьеры.

Контракт 37‑летнего Кержакова с «Зенитом» истекает в конце сезона.

— Что с вашим контрактом на следующий сезон?

— Нынешний заканчивается 3 июня. А дальше будет, как будет, — сказал Кержаков «Матч ТВ».

За петербуржцев голкипер провел в общей сложности 138 матчей, стал семикратным чемпионом России, дважды выиграл Кубок и шесть раз — Суперкубок страны.