Непомнящий признался, что переживал за «Динамо» в РПЛ

Российский футбольный тренер Валерий Непомнящий рассказал, что в чемпионской гонке Российской премьер-лиге (РПЛ) он переживал за «Динамо», передает Metaratings.ru.

«Мои симпатии были на стороне ЦСКА, само собой, но и на стороне «Динамо». Я переживал за эту команду. Мне кажется, они выполнили задачу. Но и третье место вполне успешно», — сказал Непомнящий.

Судьба чемпионства в чемпионате решалась в заключительном туре. На победу в чемпионате претендовали «Зенит», московское «Динамо» и «Краснодар», которые проводили очный поединок в 30-м туре. Чемпионом страны стал «Зенит» (57 баллов), обыгравший в заключительном туре «Ростов» — 2:1. «Быки» одолели «Динамо» со счетом 1:0 и стали вторыми.

Напрямую вылетели из РПЛ калининградская «Балтика» и «Сочи». «Пари НН» и екатеринбургский «Урал» сыграют в стыковых матчах с тульским «Арсеналом» и тольяттинским «Акроном» соответственно за право играть в РПЛ в следующем сезоне.