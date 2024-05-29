«Спартак» объявил об уходе Владимира Слишковича по собственному желанию
Московский «Спартак» объявил об уходе Владимира Слишковича. Боснийский специалист покинул клуб по собственному желанию.
Напомним, временно исполняющим обязанности главного тренера московского клуба Владимир Слишкович стал после увольнения в апреле испанского специалиста Гильермо Абаскаля. Сезон-2023/2024 «Спартак» закончил на пятом месте. Чемпионом страны стал «Зенит», обыгравший в последнем туре «Ростов».
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Предполагалось, что с сезона-2024/2025 Слишкович перейдёт на должность в тренерском штабе красно-белых. Новым главным тренером «Спартака» станет Деян Станкович, который приступит к работе с командой в летнее межсезонье.