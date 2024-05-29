«Краснодар» объявил о продлении контракта с Мурадом Мусаевым

«Краснодар» продлил контракт с главным тренером Мурадом Мусаевым. Об этом сообщил официальный сайт клуба.

Отмечается, что срок предыдущего соглашения с главным тренером «Краснодара» истекал в конце сезона-2023/2024, дата окончания нового контракта – 31 мая 2026 года.

«Мурад Мусаев – рекордсмен по количеству матчей у руля «Краснодара» (136 игр и 62 победы). Под руководством Мурада Олеговича чёрно-зелёные выходили в групповой этап Лиги чемпионов, а в сезоне-2023/2024 завоевали серебряные медали РПЛ», — написано в заявлении клуба.

«Краснодар» завершил сезон-2023/2024 Российской Премьер-Лиги на втором месте. Команда набрала 56 очков за 30 матчей. Чемпионом страны в шестой раз подряд стал санкт-петербургский «Зенит» (57).