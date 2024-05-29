«Локомотив» объявил об уходе Дзюбы

Московский футбольный клуб «Локомотив» на своем сайте объявил об уходе нападающего Артема Дзюбы «в связи с завершением контракта».

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В клубе напомнили, что 35-летний нападающий пришел в «Локомотив» в феврале 2023 года и за полтора сезона провел 39 матчей, забив 12 голов и обновив личный рекорд лучшего бомбардира в истории чемпионатов России.

«Футбольный клуб «Локомотив» благодарит Артема за большой и важный вклад в развитие клуба, за голы и передачи, за неизменное стремление к победе!» - подчеркивается в заявлении.

Ранее Артем Дзюба отметил, что мечтает когда-нибудь попробовать себя в роли вратаря. А размышляя о завершении карьеры, футболист подчеркивал, что хотел бы опередить Александра Кержакова в статусе лучшего бомбардира в истории России и забить больше 233 мячей в официальных матчах.