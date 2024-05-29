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«Барселона» объявила о назначении Ханса Флика на пост главного тренера

Немецкий тренер Ханс-Дитер Флик возглавил испанскую «Барселону». Об этом сообщил официальный сайт клуба.

«Барселона» объявила о назначении Ханса Флика на пост главного тренера
© globallookpress.com

Отмечается, что соглашение со специалистом рассчитано до 30 июня 2026 года.

«Назначив Ханси Флика тренером, «Барселона» выбрала человека, хорошо известного благодаря высокому прессингу, интенсивному и дерзкому стилю игры своих команд, который принёс ему большие успехи на клубном и международном уровнях. Он выиграл практически всё, что только можно выиграть в мире футбола», — написано в заявлении клуба.

Ранее пост главного тренера «Барселоны» занимал Хави. «Барселона» завершила сезон-2023/2024 испанской Ла Лиги на втором месте. Команда набрала 85 очков за 38 матчей.