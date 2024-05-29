Руководство и тренерский штаб «Локомотива» не попрощались с Дзюбой

Леонид Гольдман, представитель нападающего Артема Дзюбы, заявил, что в клубе никто не попрощался с футболистом. Газета.Ru

«Насколько мне известно, у руководства и штаба с Артемом не было никаких разговоров, объявлений, претензий или слов благодарности. Никто даже не попрощался с ним. Узнали об этой новости из соцсетей», — рассказал Гольдман. RT на русском

Нападающий выступал за «Локомотив» с февраля 2023 года. В минувшем сезоне Дзюба провел 26 матчей за «Локомотив» во всех турнирах, забил четыре гола и сделал четыре ассиста. Спорт день за днем