Колосков: идею о ненадобности Fan ID стоит обсудить

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков поделился мнением о Fan ID.

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«Теперь пришло время, когда публика поменялась, может можно это отменить. Тем более, на матчи Кубка России приходят по 40 тысяч человек, битком стадионы и никаких инцидентов нет. Идею о ненадобности Fan ID стоит обсудить», — приводит слова Колоскова Vprognoze.ru.

Fan ID начал использоваться с сезона РПЛ-2022/23. Также этот документ необходим для посещения финала Кубка России.

Фанатские движения почти всех клубов чемпионата России объявили бойкот на посещение всех матчей турнира. Некоторые болельщики не ходят на игры, для которых не нужен паспорт болельщика.

По итогам сезона-2023/24 самым посещаемым клубом Восточной Европы стал «Зенит». В среднем матчи сине-бело-голубых посещали 28158 зрителей. «Краснодар» в этом рейтинге стал четвертым (23693).