Стало известно, кто будет первым вратарем сборной Германии на Евро-2024

Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсман высказался о том, кто станет основным голкипером национальной команды на домашнем чемпионате Европы.

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«Я сказал тер Штегену, что рад, что у нас есть второй вратарь мирового уровня. Основным будет Мануэль Нойер», – сказал Нагельсман на пресс-конференции.

Напомним, на протяжении многих лет тер Штеген был дублёром Нойера, однако по причине травмы вратаря «Баварии» вратарь каталонской «Барселоны» был первым выбором у предыдущего тренера сборной Германии Ханса-Дитера Флика.

Напомним, чемпионат Европы 2024 года состоится в Германии. Турнир пройдёт с 14 июня по 14 июля. Команды, занявшие на групповом этапе первые и вторые места, а также четыре лучшие из занявших третьи места выйдут в 1/8 финала. Плей-офф турнира будет проводиться по олимпийской системе с выбыванием из турнира проигравших команд.