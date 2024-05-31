Каррера оценил решение «Спартака» назначить главным тренером Станковича

Бывший главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера высказался о новом наставнике красно-белых Деяне Станковиче.

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— Что можете сказать про нового тренера «Спартака» и что ждать?

— Я не удивился. В Сербии с «Црвеной Звездой» он очень хорошо поработал, в Венгрии он тоже отлично поработал. Я думаю, что он является хорошим профилем. Да, были какие-то проблемы в «Сампдории», но и до его прихода там были эти проблемы, поэтому там не получилось добиться хорошего результата. Но он уже побеждает в чемпионатах в других странах. И я думаю, что это очень интересный профиль», — сказал Каррера в выпуске YouTube-канала «Коммент.Шоу».

Станковичу 45 лет. В качестве игрока он выступал за «Црвену Звезду», итальянские «Лацио» и «Интер». 16 мая «Спартак» объявил о назначении Станковича главным тренером команды с начала нового сезона.