Губерниев прокомментировал увольнение Ганчаренко из «Урала»

Белорусский специалист Виктор Ганчаренко является неплохим тренером и еще найдет себя после отставки из екатеринбургского «Урала», заявил «Матч ТВ» комментатор и ведущий телеканала Дмитрий Губерниев.

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В четверг «Урал» объявил об отставке Ганчаренко с поста главного тренера. Днем ранее команда на своем поле проиграла «Акрону» (0:2) в первом WINLINE стыковом матче за право сыграть в РПЛ. Ответная игра состоится 1 июня в Жигулевске.

— Уволили и уволили. Тренерская судьба такая — быть назначенным в любое время и быть уволенным в любое время. Сейчас очень много непредсказуемых решений, потому я уже ничему не удивляюсь. Значит, там что‑то пошло не так. Но Ганчаренко тренер неплохой, он себя еще найдет. Возможно, команду пытаются взбудоражить его уходом, а может, между ним и владельцем пробежала какая‑то черная кошка. Сложно сказать. Но удивляться не приходится. Удивляются сейчас другим вещам, а неожиданные отставки тренеров — это нормальное явление, — сказал Губерниев «Матч ТВ».

Ганчаренко возглавлял «Урал» с августа 2022 года. В минувшем сезоне РПЛ команда финишировала на 14‑м месте.