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Президент «Урала» о причинах отставки Гончаренко: «Неужели непонятно? Результаты. Не было никакого резона давать работать дальше!»

Президент «Урала» высказался об уходе Виктора Гончаренко с поста тренера клуба.

Президент «Урала» высказался об уходе Гончаренко
© Sports.ru

Накануне екатеринбуржцы проиграла «Акрону» (0:2) в первом стыковом матче за право выступать в Премьер-лиге в сезоне-2024/25. Гончаренко руководил «Уралом» с августа 2022 года.

«Неужели никому не понятно, с чем связана отставка Гончаренко?! Причины понятны – в результатах. Давать работать Виктору Михайловичу и дальше, до конца сезона и стыковых матчей, не было никакого резона! И так для всех понятная ситуация, «Урал» борется за сохранение прописки в РПЛ, и будет делать это и во втором матче, но уже без Гончаренко», – сказал Григорий Иванов.
Футбол
Виктор Гончаренко
Григорий Иванов
Акрон