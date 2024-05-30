Аленичев – кандидат на пост главного тренера «Балтики»

Руководство «Балтики» рассматривает Дмитрия Аленичева в числе кандидатов на пост главного тренера команды, сообщил Телеграм-канал «Мутко против».

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По данным источника, после отставки Сергея Игнашевича руководители клуба хотят видеть на посту главного тренера человека с известной фамилией. При этом Дмитрий – неединственный кандидат.

По итогам сезона «Балтика» заняла 15-е, предпоследнее, место в РПЛ и вылетела в Первую лигу.

Аленичев тренировал сборную России до 19 лет, тульский «Арсенал», московский «Спартак» и красноярский «Енисей». Он не работает с 2019 года, после того, как «Енисей» под его руководством вылетел из РПЛ.