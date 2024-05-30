Агент Сафонов оценил возможный переход Джикии в «Химки»

Футбольный менеджер Алексей Сафонов в разговоре корреспондентом «Спорт День за Днем» Михаилом НЮХИНЫМ поделился мнением о будущем защитника Георгия Джикии.

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18 мая красно-белые объявили о том, что игрок покинет команду по окончании сезона-2023/24. Действующий контракт 30-летнего футболиста истекает летом. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 5 млн евро.

– Вас не удивляет, что Джикия до сих пор находится без клуба?

– Сейчас все отдыхают. Может, он с кем-то договорился, но пока не объявляют. Меня не удивляет. Он классный игрок. Наверное, Георгий выбирает. Отдохнет, приведет себя в форму. Голова у него есть. Года 3-4 может еще поиграть. Лучше задать вопрос его агенту.

– Если Джикия не согласится на серьезное понижение в зарплате, найдет ли он себе работу в РПЛ?

– В РПЛ он будет востребованным игроком. По зарплате придется опускаться. Такое в жизни бывает. Раньше в «Локомотиве» по 4 миллиона получали. Конечно, сейчас такого не будет. Ему придется раза в три падать. Как и в других командах.

– Как вы оцените шансы на переход Джикии в «Химки»?

– «Химки» – подвижная команда. Впишется он туда или нет, надо задавать вопрос Талалаеву. Я больше верю, что он может попасть в махачкалинское «Динамо». В какую-нибудь команду-середняк. Вчера я слышал информацию, что Дзюба договорился с «Пари НН». Может, и Джикия туда же.

Джикия сыграл за «Спартак» 215 матчей, забил 5 мячей и отдал 11 результативных передач. Вместе с красно-белыми он стал чемпионом России и по одному разу выиграл Кубок и Суперкубок страны.

«Химки» и махачкалинское «Динамо» сыграют в РПЛ-2024/25.