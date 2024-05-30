Мостовой назвал две причины, из-за которых Слишкович покинул «Спартак»

Экс-полузащитник «Спартака» Александр Мостовой оценил решение Владимира Слишковича покинуть московский клуб.

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«Честно сказать, для меня неожиданность, как написали, что он по собственному желанию ушел. Потому что ранее вообще говорили, а не оставить ли его главным тренером. Мы не знаем нюансов внутри команды, мы смотрим со стороны, может быть какая-то договоренность, а может, и вариант работы где-то возник», — цитирует Мостового Vprognoze.ru.

Как сообщал «СЭ», Слишкович просил поднять свою зарплату почти до уровня главного тренера клуба. Стороны не смогли прийти к единому мнению, и клуб не стал препятствовать уходу боснийца. Однако позже агент специалиста опроверг данную информацию.

16 мая «Спартак» объявил о том, что серб Деян Станкович возглавит команду с сезона-2024/25. Стороны заключили контракт на до 2026 года. В заявлении клуба было указано, что Слишкович войдет в тренерский штаб Станковича.