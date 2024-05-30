«Оставим обиды позади». Глушаков встретился с Каррерой

Бывший полузащитник «Спартака» Денис Глушаков опубликовал свежее совместное фото с экс-тренером красно-белых Массимо Каррерой. Футболист заявил, что обиды между ним и итальянцем уже позади. Глушаков и Каррера вместе снялись в новом выпуске «Коммент.Шоу».

© Чемпионат.com

«Умение внезапно появляться в нужном месте всё ещё при мне. Оставим взаимные обиды позади и как в старые добрые выпьем доброго миллеровского», — написал Глушаков в своём телеграм-канале, прикрепив фото с Каррерой.

© Соцсети

Напомним, во времена работы Карреры в «Спартаке» у итальянца произошёл конфликт с Глушаковым. Футболист поставил лайк в соцсетях под косвенным призывом уволить Карреру. После этого тренер перевёл Дениса в дубль. Глушаков назвал это цирком.