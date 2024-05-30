«Зенит» и «Спартак» намерены активировать опцию выкупа Глушенкова
«Зенит» и «Спартак» хотят приобрести нападающего «Локомотива» Максима Глушенкова, сообщает инсайдер Иван Карпов в своем телеграм-канале.
По информации источника, опция выкупа футболиста составляет 6 миллионов евро. Отмечается, что сам Глушенков хочет продолжить карьеру в железнодорожном клубе.
Игрок не хочет переходить в «Спартак», а по поводу «Зенита» испытывает сомнения, так как не уверен, что будет попадать в состав команды.
Кроме того, в данный момент «Локомотив» ведет переговоры с Глушенковым о новом контракте, где также обсуждается вопрос с повышением зарплаты футболиста. Вероятно, стороны достигнут соглашения летом.
В текущем сезоне 24-летний нападающий принял участие в 38 матчах «Локомотива», забил восемь голов и отдал 21 голевую передачу.
Контракт футболиста с клубом действует до конца 2026 года.