«Зенит» и «Спартак» намерены активировать опцию выкупа Глушенкова

«Зенит» и «Спартак» хотят приобрести нападающего «Локомотива» Максима Глушенкова, сообщает инсайдер Иван Карпов в своем телеграм-канале.

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По информации источника, опция выкупа футболиста составляет 6 миллионов евро. Отмечается, что сам Глушенков хочет продолжить карьеру в железнодорожном клубе.

Игрок не хочет переходить в «Спартак», а по поводу «Зенита» испытывает сомнения, так как не уверен, что будет попадать в состав команды.

Кроме того, в данный момент «Локомотив» ведет переговоры с Глушенковым о новом контракте, где также обсуждается вопрос с повышением зарплаты футболиста. Вероятно, стороны достигнут соглашения летом.

В текущем сезоне 24-летний нападающий принял участие в 38 матчах «Локомотива», забил восемь голов и отдал 21 голевую передачу.

Контракт футболиста с клубом действует до конца 2026 года.