Ефремов оценил увольнение Ганчаренко с поста главного тренера «Урала»

Бывший вице‑президент «Урала» Игорь Ефремов заявил, что для него решение об увольнении Виктора Ганчаренко с поста главного тренера екатеринбургской команды стало предсказуемым.

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В четверг «Урал» объявил об отставке Ганчаренко с поста главного тренера. Днем ранее команда на своем поле проиграла «Акрону» (0:2) в первом WINLINE стыковом матче за право сыграть в РПЛ. Ответная игра состоится 1 июня в Жигулевске.

— В «Урале» есть президент клуба, который всё время говорил, что его всё полностью устраивает. Поэтому что я могу прокомментировать? У меня есть мнение о том, что происходит в клубе, но к увольнению Гончаренко оно никакого отношения не имеет. Одно лишь могу сказать: там всё было предсказуемо. Я понимаю, что все сейчас надеются на чудо, но к этому давно шло. Конечно, исключать ничего нельзя. Будет матч в субботу, но даже если «Урал» спасётся, изменится ли он от этого ментально? У меня большой вопрос, — приводит слова Ефремова Metaratings.ru.

Ганчаренко возглавлял «Урал» с августа 2022 года. В минувшем сезоне РПЛ команда финишировала на 14‑м месте.