Генич заявил, что был шокирован примирением Карреры и Глушакова

Спортивный комментатор «Матч ТВ» Константин Генич в своем Telegram-канале заявил, что был крайне удивлен встрече Массимо Карреры и Дениса Глушакова, которые в свое время вместе работали в московском «Спартаке».

«Мамма мия! Даже я был в шоке, а представляете реакцию Массимо?» — написал журналист.

Известно, что у Глушакова и Карреры испортились отношения после чемпионского сезона — 2016/17. В СМИ появлялась информация, что Глушаков поспособствовал увольнению специалиста из клуба.

Глушаков выступал за московский «Спартак» с 2013 по 2019 год. В сезоне-2016/17 он в составе красно-белых стал победителем Российской премьер-лиги. Его последним клубом стал армянский «Урарту», состав которого он пополнил зимой 2024 года. Футболист покинул команду после завершения сезона-2023/24.

Итальянский специалист возглавлял «Спартак» с 2016 по 2018 год. Под его руководством команда выиграла золото чемпионата России в сезоне-2016/17. В июле 2017 года красно-белые впервые в своей истории завоевали Суперкубок России.