Семак рассказал, как «Зенит» отпраздновал победу в чемпионате России

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, как сине-бело-голубые отпраздновали победу в чемпионате России сезона-2023/2024.

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«Наш путь к чемпионству был очень сложным, поэтому наше празднование победы оказалось очень эмоциональным. Всей командой мы пошли в ресторан на стадионе, а потом я поехал домой. На следующий день началась работа», — приводит слова Семака пресс-служба «Зенита».

Напомним, «Зенит» выиграл Российскую Премьер-Лигу сезона-2023/2024, поднявшись на первое место в таблице по итогам 30-го тура. Сине-бело-голубые обыграли «Ростов», а «Динамо» уступило «Краснодару» на выезде. Для «Зенита» эта победа в рамках РПЛ стала шестой подряд. Сине-бело-голубые неизменно становятся чемпионами России с Сергеем Семаком во главе команды.