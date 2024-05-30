Бубнов оценил возможные перспективы Сафонова в ПСЖ

Бывший футболист Александр Бубнов оценил потенциальный переход российского голкипера «Краснодара» Матвея Сафонова во французский «Пари Сен-Жермен». Ранее сообщалось, что «ПСЖ» согласовал трансфер с «Краснодаром» и завершит сделку в июне. Отмечалось, что Матвей Сафонов подпишет контракт сроком до 2029 года.

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