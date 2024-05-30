Глушаков сообщил о примирении с Каррерой

Экс-полузащитник московского "Спартака" Денис Глушаков и бывший главный тренер "красно-белых" Массимо Каррера помирились.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил Глушаков, опубликовавший совместное фото с итальянским тренером.

"Умение внезапно появляться в нужном месте всё ещё при мне. Оставим взаимные обиды позади и, как в старые добрые, выпьем доброго миллеровского", - написал футболист.

Примирение произошло на съемках "Коммент.Шоу".

"Мы обсудили с Денисом все спустя долгое время и помирились. О чем мы разговаривали с Глушаковым? Это наши вещи", - приводит слова Карреры Sport24.

Конфликт между игроком и тренером возник после победы в чемпионате России-2016/17. Футболист поставил лайк в соцсетях под сообщением, в котором содержался призыв уволить тренера. После чего игрок был отправлен в дубль. И вот спустя годы сторонам удалось уладить разногласия.