Каррера подтвердил, что помирился с Глушаковым

Бывший главный тренер столичного «Спартака» Массимо Каррера подтвердил, что помирился с экс-полузащитником московской команды Денисом Глушаковым.

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«Мы обсудили с Денисом всё спустя долгое время и помирились. О чём мы разговаривали с Глушаковым? Это наши вещи», — приводит слова Массимо Карреры Sport24.

Напомним, во времена работы Карреры в «Спартаке» у итальянца произошёл конфликт с Глушаковым. Футболист поставил лайк в соцсетях под косвенным призывом уволить Карреру. После этого тренер перевёл Дениса в дубль. Глушаков назвал это цирком.

Ранее Денис Глушаков опубликовал свежее совместное фото с экс-тренером красно-белых Массимо Каррерой. Футболист заявил, что обиды между ним и итальянцем уже позади.