Азмун может перейти в "Севилью"

Форвард "Байера" Сердар Азмун может продолжить карьеру в Испании. По информации журналиста Фабрицио Романо, нападающий сборной Ирана Сердар Азмун, права на которого принадлежат леверкузенскому "Байеру", может перебраться в "Севилью".

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Напомним, этот сезон форвард провел на правах аренды в итальянской "Роме". На счету Азмуна 29 матчей за римлян, в которых он записал в свой актив 3+4 по системе гол плюс пас, проведя на поле 801 минуту. Отметим, что у итальянцев есть опция выкупа 29-летнего игрока у "Байера".