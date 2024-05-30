Эдинсон Кавани объявил об окончании карьеры

Нападающий «Боки Хуниорс» и сборной Уругвая Эдинсон Кавани объявил о завершении карьеры этим летом.

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Кавани начал профессиональную карьеру в 2005 году в уругвайском клубе «Данубио». За карьеру он успел поиграть за итальянские «Палермо» и «Наполи», а также французский «Пари Сен-Жермен», английский «Манчестер Юнайтед» и испанскую «Валенсию».

С «Наполи» ему удалось выиграть кубок Италии в сезоне-2011/2012. Также он вошел в историю «ПСЖ», став одним из лучших бомбардиров в его истории и забив 200 голов во всех турнирах, а с «Манчестер Юнайтед» он дошел до финала Лиги Европы в 2021 году, но команда уступила «Вилльяреалу».

В составе сборной Уругвая Эдинсон дебютировал в 2008 году и провёл 136 матчей, в которых забил 58 голов, являясь вторым лучшим бомбардиром в истории сборной.