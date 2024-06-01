Сычёв: трансфер Сафонова в ПСЖ — реальная оценка уровня нашего чемпионата

Бывший нападающий французского «Марселя» и сборной России Дмитрий Сычёв прокомментировал информацию о возможном переходе вратаря «Краснодара» Матвея Сафонова в «ПСЖ».

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«Трансфер Сафонова во Францию не популяризация футбола, а реальная оценка уровня нашего чемпионата. Оценка подготовки резервов академии «Краснодара». Все говорят об уровне нашего футбола, но если бы в России не было квалифицированных игроков, то никто бы не получал предложения из других стран. А у нас часто футболистов зовут в команды топовых чемпионатов. Думаю, Матвей может заиграть в «ПСЖ». Ему по силам не только стать сменщиком Доннаруммы, но и вытеснить его. Из бытовых трудностей отмечу менталитет и язык. Европа — не Россия. Там нужно всё доказывать заново. Никто не хочет отдавать место просто так, его надо выгрызать. Во Франции легионеру надо быть на голову сильнее местного игрока, чтобы получить место», — приводит слова Сычёва Sport24.

Напомним, ранее известный журналист и инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что «ПСЖ» планирует оформить трансфер Сафонова в июне. По информации Романо, это займёт некоторое время, но с «Краснодаром» всё уже согласовано. Сообщается, что Матвей Сафонов подпишет контракт до 2029 года в качестве нового вратаря «ПСЖ», в то время как «Краснодар» побьёт рекорд продаж, получив около € 20 млн, включая дополнительные бонусы.

В сезоне-2023/2024 Российской Премьер-Лиги 25-летний Сафонов принял участие в 30 матчах, в 11 из которых он сыграл «на ноль». Также на его счету одна результативная передача. Сафонов получил премию РПЛ как лучший вратарь сезона.