«Манчестер Сити» интересуется бразильским вингером мадридского «Реала» Родриго, сообщает Marса. Издание пишет, что мадридский «Реал» к такому интересу относится спокойно.

Первоочередной задачей мадридского клуба является продление контрактов с Лукасом Васкесом и Лукой Модричем. В сезоне 2023–24 чемпионата Испании Родриго в 34 матчах забил десять голов и отдал пять результативных передач.

1 июня мадридский «Реал» в финале Лиги чемпионов сыграет с дортмундской «Боруссией». Прямую трансляцию финальной игры смотрите 1 июня с 21:10 (мск) на телеканале «Матч ТВ», а также сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.