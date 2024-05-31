Магомед Адиев покинул пост главного тренера сборной Казахстана

Пресс-служба федерации футбола Казахстана официально объявила о решении Магомеда Адиева покинуть пост главного тренера национальной команды по семейным обстоятельствам.

«Главный тренер Магомед Адиев подал в отставку со своей должности, мотивируя это тем, что принял такое решение из-за семейного положения», — говорится в сообщении.

Ранее Магомед Адиев сообщал, что проблемы с продлением контракта с грозненским «Ахматом» связаны с его работой в сборной Казахстана. Соглашение 46‑летнего специалиста с клубом действует до 1 июня.

«Ахмат» завершил сезон-2023/2024 на 10-й строчке турнирной таблицы Российской Премьер-Лиги, в активе команды 35 очков по итогам 30 матчей.