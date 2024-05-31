Трансфер Гвидо Родригеса в «Барселону» оказался на грани срыва

Переход полузащитника «Бетиса» Гвидо Родригеса в «Барселону» под угрозой, сообщает AS.

По информации источника, льготное соглашение каталонского клуба с 30-летним футболистом истекает 31 мая 2024 года. С этой даты Родригес может принять любое из других предложений, которые он имеет на данный момент. Также проблемой подписания Родригеса является финансовый фэйр-плей «Барселоны».

В нынешнем сезоне Родригес сыграл 29 матчей, забил 2 мяча и отдал 1 голевую передачу.

Аргентинец перешёл в «Бетис» из «Америки» в январе 2020 года. Сумма трансфера составила € 4 млн. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2024 года. Transfermarkt оценивает Родризеса в € 24 млн.