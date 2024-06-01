Криштиану Роналду разрыдался после поражения в финале Кубка Короля

Португальский футболист саудовского «Аль‑Насра» Криштиану Роналду расплакался после поражения от «Аль‑Хиляля» в финале Кубка Короля.

Встреча прошла в Джидде и завершилась победой «Аль‑Хиляля» в серии пенальти.

Основное и дополнительное время матча завершилось со счетом 1:1. На 7‑й минуте счет открыл форвард «Аль‑Хиляля» Александр Митрович. На 88‑й минуте счет сравнял полузащитник «Аль‑Насра» Айман Яхья.

В серии пенальти точнее оказались футболисты «Аль‑Хиляля» — 5:4. Роналду вышел в стартовом составе, провел полный матч. 39‑летний футболист реализовал свою попытку в послематчевой серии пенальти, но это не уберегло его команду от поражения.

После завершения серии пенальти Роналду разрыдался на поле, его утешали партнеры по команде. Также Роналду плакал сидя на газоне и на скамейке запасных.

Ранее «Аль‑Наср» занял второе место по итогам чемпионата, чемпионский титул завоевал «Аль‑Хиляль», оставивший Роналду без командных трофеев в завершившемся сезоне.