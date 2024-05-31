«Наполи» не продаст Кварацхелию ПСЖ за 100 млн евро

Хвича согласен перейти в «ПСЖ», но «Наполи» не продаст вингера дешевле 150 млн евро (Corriere dello Sport)
«Наполи» не продаст Хвичу Кварацхелию «ПСЖ» за 100 млн евро.
Клуб намерен сохранить 23-летнего полузащитника, несмотря на то, что сам он уже согласился на переход в «ПСЖ», сообщает Corriere dello Sport.
Парижане сделали предложение на 100 млн евро, которое не было принято. «Наполи» не планирует рассматривать суммы меньше 150 млн евро. Вероятно, их смогут убедить только цифры, превышающие это значение.
В этом сезоне Хвича провел 44 матча, забил 11 голов и отдал 9 голевых передач во всех турнирах за «Наполи».
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Хвича согласен перейти в «ПСЖ», но «Наполи» не продаст вингера дешевле 150 млн евро (Corriere dello Sport)
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