«Наполи» не продаст Кварацхелию ПСЖ за 100 млн евро

«Наполи» не продаст Хвичу Кварацхелию «ПСЖ» за 100 млн евро.

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Клуб намерен сохранить 23-летнего полузащитника, несмотря на то, что сам он уже согласился на переход в «ПСЖ», сообщает Corriere dello Sport.

Парижане сделали предложение на 100 млн евро, которое не было принято. «Наполи» не планирует рассматривать суммы меньше 150 млн евро. Вероятно, их смогут убедить только цифры, превышающие это значение.

В этом сезоне Хвича провел 44 матча, забил 11 голов и отдал 9 голевых передач во всех турнирах за «Наполи».