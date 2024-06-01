"Пари НН" сохранил место в Российской премьер-лиге

"Пари Нижний Новгород" в гостях со счетом 2:0 обыграл тульский "Арсенал" в ответном стыковом матче и сохранил место в Мир - Российской премьер-лиге (РПЛ) в сезоне-2024/25.

В составе победителей гол забил Кирилл Боженов (18-я минута), на 58-й минуте мяч в свои ворота отправил защитник "Арсенала" Эрвинг Ботака-Иобома (58). Первая игра завершилась гостевой победой "Арсенала" со счетом 2:1.

"Пари НН" одержал первую победу под руководством серба Саши Илича, который возглавил клуб 4 мая. До этого "Пари НН" потерпел три поражения и дважды сыграл вничью.

По итогам сезона-2023/24 "Арсенал" занял четвертое место в турнирной таблице Мелбет - Первой лиги, "Пари НН" финишировал 13-м в РПЛ. Ранее в субботу впервые в РПЛ вышел тольяттинский "Акрон", победивший по сумме двух матчей екатеринбургский "Урал" (2:0, 1:2). Таким образом, в сезоне-2024/25 в РПЛ будут три новые команды: помимо "Акрона", в высший дивизион вышли подмосковные "Химки" и махачкалинское "Динамо". РПЛ, помимо "Урала", покинули "Сочи" и калининградская "Балтика".